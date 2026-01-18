Questa mattina, in via Giustiniani, si è verificato un incidente che ha coinvolto una Fiat 500, che, per cause ancora da chiarire, ha urtato un veicolo parcheggiato e successivamente si è ribaltata. Il conducente è rimasto ferito. L’intervento delle forze dell’ordine è in corso per accertare le dinamiche dell’accaduto e garantire la sicurezza nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Spettacolare incidente questa mattina in via Giustiniani. Per cause in corso di accertamento, una Fiat 500 ha colpito un’altra macchina parcheggiata su un lato e poi ha finito la sua corsa capovolgendosi. Ferito il conducente che è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto gli agenti della Polizia per i rilievi del caso e la ditta Amc per la pulizia del manto stradale e la rimozione del mezzo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Auto colpisce un’altra macchina e poi si ribalta: ferito il conducente

