La serata al Circolo Bononia ha visto unire arte e solidarietà in un evento dedicato alla Fondazione F4S. Venerdì scorso, tra esposizioni e momenti di condivisione, il pubblico ha partecipato per sostenere la ricerca e aiutare chi ha bisogno. Un modo semplice, diretto, per dimostrare che l’arte può fare la differenza.

L’arte arricchisce l’animo e, quando si lega alla solidarietà, diventa un vero e proprio tesoro. Con questo spirito, e nel pieno della settimana di Arte Fiera, il Circolo Bononia venerdì 6 febbraio ha accolto ‘Chapel Floral’, evento charity a sostegno della Fondazione F4S (Friends for Silvia). Le sale affrescate di Palazzo Bolognetti, sede del circolo in via Castiglione, si sono trasformate per una sera in uno spazio aperto alla città, dove l’incontro tra soci, professionisti e appassionati ha assunto un significato che andava oltre la semplice mondanità. L’iniziativa, voluta e sostenuta dalla presidente Rosanna Ghetti, ha confermato la vocazione del club a promuovere progetti culturali con una ricaduta sociale concreta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arte, solidarietà e ricerca. Serata al Circolo Bononia

Nel suggestivo ambiente cinquecentesco del Circolo Bononia, uno dei circoli storici più raffinati, si è aperto l’anno dedicando attenzione a temi di stile, moda, filosofia e bellezza.

