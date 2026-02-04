Il colosso statunitense Live Nation si prende Forum di Assago e Carroponte
Live Nation si prende il Forum di Assago e il Carroponte. La multinazionale americana ha completato l'acquisto di ForumNet, uno dei principali gestori di venue in Italia, da Bastogi spa. Ora punta a rafforzare la sua presenza nel mercato italiano degli eventi dal vivo.
Milano, 4 febbraio 2026 – Live Nation, colosso statunitense del’organizzazione di concerti e spettacoli dal vivo, ha firmato un accordo per l'acquisizione del Gruppo ForumNet, uno dei principali operatori di venue in Italia, da Bastogi spa, rafforzando il proprio impegno a “investire nel dinamico ecosistema dell'intrattenimento dal vivo italiano”. Lo si legge in una nota della società di intrattenimento. Il Forum di Assago. Assago, Unipol Forum - 24 gennaio 2026 - foto Spf Fulcro dell'operazione è l'Unipol Forum di Assago: dalla sua inaugurazione nel 1990 accoglie ogni anno circa 2 milioni di spettatori e ha ospitato superstar internazionali e grandi protagonisti della musica italiana come Vasco Rossi, Cesare Cremonini, Tiziano Ferro e Marco Mengoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
