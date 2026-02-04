Live Nation si prende il Forum di Assago e il Carroponte. La multinazionale americana ha completato l'acquisto di ForumNet, uno dei principali gestori di venue in Italia, da Bastogi spa. Ora punta a rafforzare la sua presenza nel mercato italiano degli eventi dal vivo.

Milano, 4 febbraio 2026 – Live Nation, colosso statunitense del’organizzazione di concerti e spettacoli dal vivo, ha firmato un accordo per l'acquisizione del Gruppo ForumNet, uno dei principali operatori di venue in Italia, da Bastogi spa, rafforzando il proprio impegno a “investire nel dinamico ecosistema dell'intrattenimento dal vivo italiano”. Lo si legge in una nota della società di intrattenimento. Il Forum di Assago. Assago, Unipol Forum - 24 gennaio 2026 - foto Spf Fulcro dell'operazione è l'Unipol Forum di Assago: dalla sua inaugurazione nel 1990 accoglie ogni anno circa 2 milioni di spettatori e ha ospitato superstar internazionali e grandi protagonisti della musica italiana come Vasco Rossi, Cesare Cremonini, Tiziano Ferro e Marco Mengoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il colosso statunitense Live Nation si prende Forum di Assago e Carroponte

Approfondimenti su LiveNation Forum

Live Nation si prende il controllo di alcune delle principali venue di Milano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su LiveNation Forum

Argomenti discussi: Il colosso russo Lukoil annuncia un accordo con la statunitense Carlyle per la vendita degli asset esteri; Elon Musk, Wsj: Possibile una fusione tra SpaceX e xAI; Petrolio, il colosso russo Lukoil vende gli asset internazionali alla società Usa Carlyle; La francese Capgemini fa marcia indietro sull’Ice: in vendita la controllata americana.

Spettacoli e immobiliare: Bastogi vende Compagnia della Rancia e Unipol Forum a Live Nation (Liberty Media)Bastogi vende una serie di asset legati all spettacolo e all’intrattenimento al colosso Usa Live Nation. Il gruppo è in portafoglio a Liberty Media, che gestisce Formula 1 e MotoGp. Il valore della ce ... msn.com

Il colosso della biglietteria Ticketmaster, sotto l’ombrello di Live Nation Entertainment, è nel mirino di pesanti azioni legali negli Stati Uniti: dall’accusa della Federal Trade Commission e di sette stati di aver consentito a broker di accaparrarsi grandi volumi di bi - facebook.com facebook