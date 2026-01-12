Luca Barbareschi si è mostrato visibilmente infastidito con Sigfrido Ranucci durante la trasmissione Report di Rai3, andata in onda domenica 11 gennaio. Il motivo dello scontro, apparso evidente in diretta, ha suscitato discussioni tra gli spettatori e ha evidenziato le tensioni tra i protagonisti. Questa scena rappresenta un episodio significativo nel contesto delle dinamiche interne alla trasmissione e della sua percezione pubblica.

È stato un passaggio di linea tutt’altro che neutrale, quello andato in onda su Rai3 – domenica 11 gennaio – tra Report e Allegro ma non troppo. Al termine della trasmissione d’inchiesta condotta ogni domenica da Sigfrido Ranucci, il conduttore e giornalista ha salutato il pubblico con un riferimento all’offerta della Rete, lasciando poi spazio al programma successivo guidato da Luca Barbareschi ma senza nominarlo (né citare il programma). Proprio in quel momento si è consumato un botta e risposta che ha immediatamente catalizzato l’attenzione. L’attacco di Luca Barbareschi. Appena preso il microfono, Luca Barbareschi esordito ringraziando Sigfrido Ranucci, ma puntualizzando subito un dettaglio che, a suo dire, non sarebbe secondario. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Luca Barbareschi furioso con Sigfrido Ranucci dopo Report: il motivo svelato in diretta

