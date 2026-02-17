Il cardiologo Perrone Filardi spiega che trattare l'obesità aiuta a prevenire infarti, ictus e ricoveri ospedalieri. La crescente diffusione dell'obesità in Italia aumenta le complicazioni cardiache, portando più persone in ospedale per problemi legati al cuore. Recenti studi mostrano che intervenire sul peso può ridurre significativamente questi eventi, migliorando la salute dei pazienti.

Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - "L'obesità è un fattore di rischio cardiovascolare sempre più diffuso, anche in Italia. Non si tratta solo di un problema di peso: obesità e sovrappeso contribuiscono direttamente allo sviluppo delle malattie cardiovascolari ischemiche, dello scompenso cardiaco e di altre patologie come la fibrillazione atriale e le malattie valvolari. Curare l'obesità significa diminuire il rischio cardiovascolare. Oggi questa affermazione non è più solo un'ipotesi: esistono evidenze scientifiche che lo dimostrano". Così all'Adnkronos Salute Pasquale Perrone Filardi, direttore Uoc di Cardiologia Aou Federico II di Napoli, past president Sic (Società italiana di cardiologica), alla presentazione di uno studio condotto dal Ceis - Centre for Economic and International Studies dell'università degli Studi di Roma Tor Vergata, illustrato oggi a Roma sull'impatto dell'obesità e delle complicanze cardiovascolari sulla sostenibilità del Ssn. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cardiologo Perrone Filardi: "Curare obesità riduce infarto, ictus e ricoveri"

Infarto e ictus, le 5 abitudini in tavola per evitarliInfarto e ictus rappresentano importanti rischi cardiovascolari.

Perché dopo influenza e Covid aumenta il rischio di infarto e ictus

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.