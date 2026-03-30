Potente farmaco per il colesterolo riduce il rischio di infarto del 31%

Ricercatori del Mass General Brigham hanno scoperto che il farmaco evolocumab, utilizzato per abbassare il colesterolo, può ridurre del 31% il rischio di un primo evento cardiovascolare importante in persone con diabete ad alto rischio. Lo studio ha valutato l’effetto del farmaco su pazienti con diabete e livelli elevati di colesterolo, evidenziando una diminuzione significativa degli episodi di infarto.

I ricercatori del Mass General Brigham hanno evidenziato come il farmaco evolocumab, noto per abbassare il colesterolo, possa significativamente ridurre il rischio di un primo evento cardiovascolare importante nelle persone con diabete ad alto rischio, anche in assenza di aterosclerosi diagnosticata. I risultati sono stati presentati durante l’American College of Cardiology Annual Scientific Session & Expo e pubblicati su JAMA. Storicamente, la riduzione intensiva del colesterolo è stata riservata ai pazienti già colpiti da malattie cardiovascolari. Come spiega Nicholas A. Marston, MD, MPH, cardiologo del Mass General Brigham Heart e Vascular Institute: Le malattie cardiache rimangono la principale causa di morte a livello globale. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Potente farmaco per il colesterolo riduce il rischio di infarto del 31% Articoli correlati Un farmaco per il diabete riduce il rischio di infartoLa ricerca cardiovascolare continua a cercare soluzioni efficaci contro l’aterosclerosi, principale causa di mortalità nel mondo. Il farmaco che può ridurre del 30% il rischio di infarto nei diabetici: lo studio del Mass General BrighamUn nuovo studio del Mass General Brigham mostra come la terapia a base del farmaco monoclonale evolocumab, finora riservata ai pazienti con... Contenuti e approfondimenti su Potente farmaco Temi più discussi: Farmaci per perdere peso: moda passeggera o shock strutturale per i consumi europei?; Citisina per smettere di fumare, adesso il nuovo farmaco può essere rimborsato dal SSN; Lilly punta forte sull'intelligenza artificiale: accordo da $2,75 mld con Insilico per accelerare la drug discovery; Arrivato in Italia il Primo Farmaco per Smettere di Fumare. Arrivato in Italia il Primo Farmaco per Smettere di FumareQuesto articolo ti aggiorna in modo completo sull’arrivo in Italia del primo farmaco per smettere di fumare rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale: la citisina (Recigar). ... Leggi tutto ... msn.com Il farmaco per smettere di fumare Recigar è rimborsabile da marzo 2026 con prescrizione medica, come funzionaIl Recigar diventa rimborsabile in Italia: il farmaco per smettere di fumare, ora mutuabile, aiuta a mitigare gli effetti dell'astinenza da tabacco ... virgilio.it E se la medicina più potente fosse già nelle nostre mani Nel suo audiolibro, Valerio Rosso racconta come le scelte quotidiane possano diventare il vero farmaco per vivere meglio e più a lungo. Alimentazione, sonno, movimento, relazioni: piccoli cambiament - facebook.com facebook