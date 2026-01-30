40 anni fa la valanga che distrusse il rifugio al Pialleral Ricordi ancora forti

Sono passati 40 anni da quella mattina quando un gestore si è trovato davanti ai resti del rifugio al Pialleral, distrutto da una valanga improvvisa. Ricorda ancora le scene di quel giorno, quando salendo verso il rifugio Mario Tedeschi, ha visto la struttura completamente rasa al suolo nella notte. Un evento che ha segnato profondamente chi era lì e chi ha vissuto quegli attimi di paura.

“Sono passati 40 anni da quella mattina che salendo al rifugio Mario Tedeschi al Pialleral, da noi gestito, mi imbattei nei resti della struttura completamente demolita nella notte da una valanga epocale. La sensazione di quello che provai, nonostante il tempo trascorso, è ancora molto viva, con impressi nella mia mente i dettagli legati agli interni: dalla posizione degli oggetti, alla forma delle camerette. A volte, ripercorro nel sogno la visione dei suoi corridoi, di un rifugio edificato su tre piani e adibito a 70 posti letto. Oggi, questi fatti che mi hanno toccato personalmente, mi portano a capire quanto sia la disperazione di chi in questi giorni sta perdendo la propria casa per l'evento franoso di Niscemi.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Pialleral Valanga Milan, senti Cafù su Modric: “A 40 anni fa ancora la differenza. Incarna il leader che serviva alla squadra” L'ex terzino di Milan e Roma, Marcos Cafù, ha commentato le prestazioni di Luka Modric, sottolineando come a 40 anni il centrocampista del Diavolo continui a fare la differenza. La febbre del sabato sera. Al Politeama il musical che fa ballare nei ricordi Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Pialleral Valanga Argomenti discussi: Spazio, 40 anni fa il disastro dello shuttle Challenger in cui morirono 7 astronauti. FOTOSTORIA; 40 anni fa debuttava Donna sotto le stelle, il programma televisivo che ha cambiato la narrazione della moda; Quando Baggio accese il Viareggio: quarant’anni fa i suoi primi gol; La tragedia dello Shuttle Challenger 40 anni fa: che cosa accadde in quei 73 secondi di volo. 40 anni fa la nevicata del secolo in Alto Adige, 150 cm in 24 ore(ANSA) - BOLZANO, 30 GEN - Domani ricorre il 40/o anniversario della nevicata del secolo in Alto Adige. Un evento che è passato alla storia, evidenzia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Mo ... msn.com 40 anni fa debuttava Donna sotto le stelle, il programma televisivo che ha cambiato la narrazione della modaGrandi stilisti, modelle e cantanti si recavano a Roma per essere protagonisti di un programma che ha fatto scuola. Ecco il nostro ricordo di Donna sotto le stelle ... vogue.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.