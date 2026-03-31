A Zenica, durante la partita tra Bosnia e Italia, la goal line technology non è stata utilizzata perché al

Un salto indietro di quasi 14 anni. Per i calciatori e gli arbitri di Bosnia-Italia stasera, al "Bilino Polje" di Zenica, sarà come trovarsi di fronte a una situazione che il mondo del calcio a grandi livelli ha ormai dimenticato dal 2012. Da quando cioè la Fifa aveva iniziato a sperimentare (introducendola poi a partire dall'estate 2013) l'utilizzo della tecnologia per evitare i casi di gol-non gol. Nello stadio della città bosniaca, infatti, non è stata installata la goal line techonology, che ha di fatto azzerato i gol fantasma, ma la cui presenza è opzionale e non obbligatoria e dipende dalle scelte della federazione organizzatrice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Clamoroso, a Zenica niente goal line technology per Bosnia-Italia: ecco perché

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