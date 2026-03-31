Bosnia-Italia spareggio Mondiale senza goal line technology | il protocollo in caso di reti dubbie

Il match di spareggio tra Bosnia e Italia per la qualificazione ai Mondiali si svolge senza l’ausilio della goal line technology. La finale playoff, in programma martedì 31 marzo, si gioca in queste condizioni, lasciando il giudizio sulle reti dubbie alla discrezione degli arbitri senza strumenti elettronici di supporto. La decisione riguarda solo questa fase della partita, che si svolge in assenza di questa tecnologia.

(Adnkronos) – Uno spareggio Mondiale senza. tecnologia. Almeno, in parte. La finale playoff tra Bosnia e Italia di oggi, martedì 31 marzo, non prevede l'utilizzo della goal line technology. Il motivo? Semplice, anche banale: lo stadio di Zenica, teatro della partita, non è attrezzato per questa tipologia di supporto. L'arbitro Clement Turpin (designato per la sfida) scenderà dunque in campo senza il classico orologio al polso, per verificare la validità dei gol. E come si procederà? In caso di reti dubbie, il direttore di garà potrà avvalersi della goal line camera, la camera sulla linea di porta con cui il Var potrà ricontrollare le reti per decidere se assegnarle o meno. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Nonostante l’importantanza della sfida, in Bosnia-Italia di questa sera non ci sarà la goal line technology: lo Stadion Bilino Polje di Zenica, infatti, non è attrezzato. In caso di dubbio sulla validità di un gol, l’arbitro potrà verificare al VAR x.com