Bosnia-Italia si gioca senza Goal Line Technology | come funzionerà la partita decisiva per i Mondiali

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Bosnia e Italia si svolgerà senza l’uso della Goal Line Technology e del sistema SAOT. Secondo le normative attuali, non esiste un obbligo di impiego di questi strumenti nelle partite ufficiali, e la scelta di non adottarli è conforme alle regole. La sfida decisiva per le qualificazioni ai Mondiali si giocherà quindi senza il supporto di queste tecnologie, che risultano opzionali nel regolamento.

Perché non ci sono Goal-Line Techinology né SAOT? È lecito da regolamento? Sì, non c'è alcun obbligo nell'utilizzo di questi strumenti. Ogni federazione ospitante decide quali tecnologie implementare nelle partite giocate sul proprio territorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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