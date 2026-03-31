Bosnia-Italia si gioca senza Goal Line Technology | come funzionerà la partita decisiva per i Mondiali

La partita tra Bosnia e Italia si svolgerà senza l’uso della Goal Line Technology e del sistema SAOT. Secondo le normative attuali, non esiste un obbligo di impiego di questi strumenti nelle partite ufficiali, e la scelta di non adottarli è conforme alle regole. La sfida decisiva per le qualificazioni ai Mondiali si giocherà quindi senza il supporto di queste tecnologie, che risultano opzionali nel regolamento.

Perché non ci sono Goal-Line Techinology né SAOT? È lecito da regolamento? Sì, non c'è alcun obbligo nell'utilizzo di questi strumenti. Ogni federazione ospitante decide quali tecnologie implementare nelle partite giocate sul proprio territorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Nonostante l’importantanza della sfida, in Bosnia-Italia di questa sera non ci sarà la goal line technology: lo Stadion Bilino Polje di Zenica, infatti, non è attrezzato. In caso di dubbio sulla validità di un gol, l’arbitro potrà verificare al VAR x.com