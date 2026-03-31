Civitavecchia studente a scuola con un coltello a serramanico lungo 13 centimetri

A Civitavecchia, un studente è stato denunciato dai Carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 13 centimetri durante un controllo presso una scuola. I militari hanno sequestrato l’arma e avviato le procedure di legge. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio, che si è verificato nel corso di una normale attività di vigilanza all’interno dell’istituto scolastico.

Civitavecchia, 31 marzo 2026 – A Civitavecchia i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma un giovane studente, gravemente indiziato del reato di porto abusivo di armi, ai sensi dell’articolo 699 del Codice Penale e in relazione alle disposizioni del Decreto Legge 24 febbraio 2026, n. 23. L’intervento è scattato dopo una segnalazione che indicava la presenza di un giovane armato all’interno della scuola. Per operare con discrezione e tutelare la sensibilità degli altri studenti presenti nell’istituto, i militari sono entrati in azione in abiti civili. Il controllo all’interno della scuola. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Civitavecchia. Giovane studente va a scuola con un coltello a serramanico. Denunciato per porto abusivo di armiA CIVITAVECCHIA i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di... Paura a scuola, studente in classe con un coltello di 15 centimetriUn coltello con una lama di 15 centimetri portato in aula, tra i banchi di scuola. Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Oggi tutti diciamo ci vorrebbe un educatore in ogni scuola: perché non lo facciamo?; Conoscere la Borsa, il progetto europeo che porta gli studenti a scuola di educazione finanziaria; Next Generation Powerboat: sport, inclusione e crescita per i giovani a Civitavecchia dal 27 al 29 marzo; Civitavecchia - Aggressione a Pisa, coinvolto anche il figlio di Latrofa: studenti assediati in Comune dopo gli scontri. Civitavecchia, studente a scuola con un coltello a serramanico lungo 13 centimetriCivitavecchia, 31 marzo 2026 – A Civitavecchia i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma un giovane studente, grave ... ilfaroonline.it Questa mattina a Civitavecchia MSC Crociere mi ha presentato il piano strategico sull’accessibilità della propria flotta di navi da crociera. Alla presenza dei responsabili tecnici per l’inclusione e l’accessibilità dell’azienda, di altri importanti referenti e del Co facebook