Paura a scuola studente in classe con un coltello di 15 centimetri

Un episodio di tensione si è verificato in un istituto superiore della Bassa Friulana, dove i carabinieri hanno rinvenuto un coltello con una lama di 15 centimetri tra i banchi di una classe. L’accaduto solleva preoccupazioni sulla sicurezza scolastica e sulla gestione della prevenzione di comportamenti potenzialmente pericolosi tra gli studenti.

Un coltello con una lama di 15 centimetri portato in aula, tra i banchi di scuola. È la scoperta fatta dai carabinieri in un istituto superiore della Bassa Friulana. I militari sono intervenuti sul posto su richiesta diretta del dirigente scolastico. L'arma è stata sequestrata e per lo studente è.

