Va a bere un caffè con un coltello in tasca | denunciato per porto abusivo di arma

Un uomo di Vidigulfo è stato denunciato per aver portato un coltello a serramanico al bar. La vicenda è avvenuta ieri pomeriggio, quando i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un cliente preoccupato. L’uomo ha cercato di nascondere l’arma, ma è stato scoperto e fermato. Il coltello, lungo circa 15 centimetri, è stato sequestrato. La polizia ha contestato a lui il porto abusivo di arma da taglio, una situazione che ha destato preoccupazione tra i presenti.

Vidigulfo (Pavia), 20 febbraio 2026 – Era al bancone di un bar con un coltello a serramanico in tasca. È stato il suo nervosismo a tradire un 29enn e che è stato denunciato per porto abusivo d'arma dai carabinieri della Stazione di Landriano nell'ambito dei controlli nella provincia di Pavia. Il controllo al bar. I militari hanno controllato un bar a Vidigulfo, mentre il giovane era intento a sorseggiare un caffè; insospettiti dall'atteggiamento nervoso del ragazzo, i militari hanno preferito approfondire le verifiche. Sottoposto a perquisizione personale, hanno trovato all'interno di una tasca del giubbotto un coltello a serramanico con una lama di quasi dieci centimetri; l'arma, il cui porto è apparso immediatamente non giustificabile, è stata posta sotto sequestro.