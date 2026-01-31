Ritrovato coltello durante controllo scuola | 18enne denunciato per porto abusivo d’arma

Durante un controllo alla scuola, gli agenti hanno trovato un coltello in possesso di un ragazzo di 18 anni. Il giovane è stato denunciato per porto abusivo d’arma e portato in commissariato. La scuola ha attivato le procedure di sicurezza e ha informato le forze dell’ordine.

Un giovane di 18 anni è stato denunciato alla Procura della dopo che, durante un controllo scolastico, è stato trovato in possesso di un coltello. L'episodio si è verificato in un istituto scolastico del Nord Italia, dove le forze dell'ordine, in collaborazione con il personale scolastico, hanno effettuato un controllo di routine. Durante la verifica, i poliziotti hanno scoperto l'arma nascosta nella tasca interna del giubbotto del ragazzo, che non aveva alcuna autorizzazione legale per portarla con sé. Il coltello, di piccole dimensioni ma con lama affilata, è stato sequestrato immediatamente.

