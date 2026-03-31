Città dei 15 minuti Santarcangelo avvia la rivoluzione della mobilità con il progetto Smile

A Santarcangelo è stato avviato il progetto “Smile”, un’iniziativa che punta a promuovere una mobilità più sostenibile e integrata nella città. Il nome dell’intervento, che corrisponde anche all’acronimo del progetto, è visibile sui manifesti distribuiti in centro e nelle frazioni, accompagnato da immagini di cittadini che utilizzano biciclette e percorsi pedonali. È prevista anche l’apertura di una sezione dedicata.

Parte la campagna di comunicazione del progetto “Santarcangelo città dei 15 minuti”, che punta a collegare servizi, lavoro e spazi di vita entro un quarto d’ora a piedi o in bici “La città dei 15 minuti, è uno smile, un sorriso, uno stile, un miglio, che è la distanza percorribile in un quarto d'ora e che collega tutta il territorio, dal centro alle frazioni, dai quartieri dove si abita, alle zone dove si lavora, si va a scuola, si fa sport, si incontrano gli spazi culturali e i servizi commerciali. Una città verde, dove respirare meglio. Sulla rotta già tracciata da alcune grandi città europee, la citta dei 15 minuti è un modello urbanistico e sociale dove tempo e prossimità sono le chiavi di lettura per un nuovo futuro più giusto per tutti i santarcangiolesi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - “Città dei 15 minuti”, Santarcangelo avvia la rivoluzione della mobilità con il progetto "Smile" Articoli correlati Leggi anche: Senigallia, svolta elettorale: M5S con Romano per un centrosinistra rinnovato e la “città dei 15 minuti”. Milva Magnani (FdI) contro il progetto "Città in 15 minuti": «Utopia non consona, Jesi è già strutturata»JESI – Secondo Milva Magnani, coordinatrice locale di Fratelli D’Italia «a Jesi si progettano la città di 15 minuti mentre gli immobili e le strade... Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Rigenerazione urbana e città dei 15 minuti: come cambia la vita urbana nel XXI secolo; Sito Istituzionale | Presentato il primo Quaderno della città che cambia; Altro che città a 15 minuti: la vera Milano è a un’ora di treno; Fuori dal Comune - Spazi pubblici, decisioni condivise. Santarcangelo sorride: nasce la città dei 15 minutiMobilità lenta, ecologica e integrata: pedoni e ciclisti al centro della rivoluzione urbana che unisce quartieri, servizi e spazi culturali ... altarimini.it Durante la conferenza stampa di oggi abbiamo raccontato il percorso che, dal 2018 a oggi, ha portato la città di Messina ad accedere ai finanziamenti della città Metropolitana. Si tratta di oltre 308 milioni di euro che sono stati investiti in infrastrutture, edilizia sc - facebook.com facebook Meloni abbandonata da Sud e periferie delle grandi città: l’erosione del consenso in un sondaggio x.com