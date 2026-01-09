Milva Magnani FdI contro il progetto Città in 15 minuti | Utopia non consona Jesi è già strutturata

Milva Magnani di Fratelli d’Italia critica il progetto

JESI – Secondo Milva Magnani, coordinatrice locale di Fratelli D’Italia «a Jesi si progettano la città di 15 minuti mentre gli immobili e le strade cadono a pezzi».Il commento è riferito al viale della Vittoria il cui rilancio è accompagnato dallo slogan “Il viale che vorrei” il quale, sempre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Il dramma di Saïss, in lacrime in Marocco-Comore: Coppa d’Africa già finita dopo solo 15 minuti

Leggi anche: La ‘città dei 15 minuti’. Primo cantiere alla Rosta

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Regionali, coordinatrice Jesi FdI candidata al Consiglio - "Milva Magnani è la candidatura giusta per dare finalmente a Jesi e alla Media Vallesina una rappresentanza forte, competente e determinata in Consiglio regionale". ansa.it