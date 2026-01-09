Milva Magnani FdI contro il progetto Città in 15 minuti | Utopia non consona Jesi è già strutturata
Milva Magnani di Fratelli d’Italia critica il progetto
JESI – Secondo Milva Magnani, coordinatrice locale di Fratelli D’Italia «a Jesi si progettano la città di 15 minuti mentre gli immobili e le strade cadono a pezzi».Il commento è riferito al viale della Vittoria il cui rilancio è accompagnato dallo slogan “Il viale che vorrei” il quale, sempre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Regionali, coordinatrice Jesi FdI candidata al Consiglio - "Milva Magnani è la candidatura giusta per dare finalmente a Jesi e alla Media Vallesina una rappresentanza forte, competente e determinata in Consiglio regionale". ansa.it
