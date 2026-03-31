Citisina per smettere di fumare Ecco come funziona davvero il farmaco che adesso è rimborsabile

Da oggi, la citisina è inclusa tra i farmaci rimborsabili per aiutare le persone a smettere di fumare. Questo cambiamento riguarda il settore sanitario pubblico e rappresenta una novità nel trattamento delle dipendenze da tabacco. La decisione si basa su valutazioni ufficiali che hanno approvato l'inserimento del farmaco nell'elenco dei medicinali coperti dal servizio sanitario.

Occorre infatti ricordare che il tabagismo provoca oltre 90mila morti l’anno in Italia e genera costi superiori ai 26 miliardi tra spesa sanitaria e perdita di produttività. È una delle principali cause evitabili di morte e disabilità a livello globale. Secondo l’Associazione italiana di oncologia medica, ogni sigaretta può ridurre la vita di circa 20 minuti e chi fuma per tutta la vita perde in media fino a 10 anni. Tornando alla citisina, non si tratta solo di una nuova opzione terapeutica ma di un tentativo di rendere più capillare l’accesso a trattamenti efficaci, soprattutto per chi ha più difficoltà a smettere. Un trattamento di 25 giorni costa infatti, privatamente, circa 110 euro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Citisina per smettere di fumare. Ecco come funziona davvero il farmaco che adesso è rimborsabile Articoli correlati Leggi anche: Citisina, come funziona il farmaco rimborsato dal Ssn che aiuta a smettere di fumare Leggi anche: Arriva in Italia la citisina, il primo farmaco gratuito per smettere fumare in 25 giorni: ecco come funziona e perché è efficace Approfondimenti e contenuti su Citisina per smettere di fumare Ecco... Temi più discussi: La citisina per smettere di fumare è ora rimborsabile dal SSN; Citisina per smettere di fumare: il farmaco naturale sarà gratis nei centri antifumo; Lotta Al Tabagismo, Citisina Primo Farmaco Rimborsato Per Smettere Di Fumare; Citisina: come funziona il farmaco per smettere di fumare. Come funziona la citisina, il farmaco per smettere di fumare che da ora sarà rimborsabile dal Servizio sanitario nazionaleSi tratta di un alcaloide naturale estratto dal Cytisus laburnum, una pianta della famiglia delle leguminosi. Sarà incluso nel rimborso solo per chi accede ai centri antifumo ... wired.it Citisina: come funziona il farmaco per smettere di fumareUn ciclo di 25 giorni per guarire dalla dipendenza da nicotina a patto di farsi seguire da un Centro anti-fumo. E in certi casi si ripete il ciclo ... repubblica.it