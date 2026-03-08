Amiu Fit-Cisl | Blocco turnover e preoccupazione per i salari i lavoratori non possono pagare la crisi

La Fit-Cisl Liguria ha espresso preoccupazione per i blocchi del turnover e per i salari dei lavoratori nel settore dei rifiuti. Il segretario generale ha ribadito la distinzione tra la gestione strategica regionale e le difficoltà operative che interessano il bacino di Genova. La questione riguarda principalmente le condizioni lavorative e il pagamento degli stipendi, con i lavoratori che stanno affrontando una situazione difficile a causa delle crisi.

Il sindacalista aggiunge: "La nostra sigla sostiene questa posizione con pragmatismo, non per una preferenza ideologica verso una specifica tecnologia, ma per una logica di sostenibilità economica e ambientale. Continuare a esportare rifiuti fuori regione significa perdere ricchezza e, conseguentemente, posti di lavoro; significa inoltre gravare i cittadini di una Tari giunta a livelli insostenibili, che serve a coprire i costi di trasporto invece di finanziare il miglioramento dei servizi. Tra i compiti del sindacato individuiamo anche il dovere di sollecitare un sistema che funzioni, sia sostenibile e riporti la tassazione a livelli più...