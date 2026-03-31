Ciro Priello dei The Jackal e Arianna Craviotto sono stati scelti come voci italiane per il film d'animazione

Al centro della storia c’è un enigma che sconvolge la tranquillità di una fattoria che spinge un gruppo di improbabili investigatori a seguire indizi e sospetti. In questa nuova e brillante rivisitazione del genere mystery, George (Hugh Jackman) è un pastore che ogni sera legge romanzi gialli alle sue amate pecore, convinto che non possano comprenderlo. Quando però un misterioso incidente sconvolge la tranquillità della fattoria, le pecore decidono di dover diventare loro stesse delle detective. Seguendo gli indizi e indagando sui sospetti umani, dimostrano che anche le pecore possono essere brillanti investigatrici. Pecore Sotto Copertura sarà nelle sale italiane dal 7 maggio distribuito da Eagle Pictures. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Ciro Priello e Arianna Craviotto tra le voci italiane di Pecore sotto copertura

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Pecore Sotto Copertura | Trailer

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