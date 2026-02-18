Capua il futuro oltre la Terra nel libro di Ghidini | confronto tra ricerca industria e studenti al Cira
Al Cira di Capua, il fisico Ghidini ha presentato il suo nuovo libro sul futuro oltre la Terra, attirando studenti, ricercatori e imprenditori. La discussione si concentra su come la tecnologia spaziale possa diventare una vera opportunità per l’Italia, coinvolgendo i giovani e le aziende locali. Durante l’evento, sono stati mostrati nuovi progetti e idee per sviluppare il settore aerospaziale nel nostro Paese.
Al Cira – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali si parla di spazio, ma con i piedi ben piantati nella realtà. È stato presentato a Capua “Homo Caelestis”, l’ultimo libro di Tommaso Ghidini, pubblicato da Longanesi. In sala dipendenti del Centro, studenti universitari, rappresentanti del mondo della ricerca e dell’industria aerospaziale: un pubblico tecnico, ma curioso di andare oltre i numeri e i progetti. L’incontro è il secondo appuntamento di “Spazio Letterario”, il format promosso dal Cira per mettere in dialogo cultura scientifica, innovazione e società attraverso libri e autori capaci di raccontare le grandi sfide tecnologiche del nostro tempo.🔗 Leggi su Ildenaro.it
