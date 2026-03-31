Cinturrino la difesa chiede perizia sui testimoni | Valutare se droga ha provocato alterazioni cerebrali

La difesa ha richiesto una perizia sui testimoni che coinvolge l'esame dei possibili effetti della droga sulle alterazioni cerebrali. È stato chiesto un rinvio dell'incidente probatorio previsto per mercoledì 1 aprile e sono stati richiesti nuovi accertamenti tecnici. La richiesta sarà valutata dal giudice prima di procedere con le successive fasi del procedimento.

Insieme alla richiesta di disporre accertamenti tecnici su 5 dei testimoni, i legali hanno chiesto il rinvio dell'incidente probatorio Una richiesta di rinvio dell'incidente probatorio - in programma a partire da mercoledì 1 aprile - e nuovi accertamenti tecnici. È la richiesta avanzata dai legali di Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri e ora in carcere. La difesa, con gli avvocati Marco Bianucci e Davide Giuseppe Giugno, ha chiesto al gip di disporre "accertamenti tecnici mediante perizia psichiatrica o consulenza tecnica" su cinque tra i testimoni chiamati a deporre... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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