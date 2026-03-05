Il poliziotto Cinturrino i casi di pestaggi e pizzo | parlano i testimoni Spunta un video mentre chiede droga | Poi la vengo a prendere

La Procura di Milano sta investigando su circa dieci casi coinvolgenti l’agente Carmelo Cinturrino, che sarebbe stato al centro di episodi di pestaggi e richieste di pizzo. I testimoni hanno fornito testimonianze e un video mostra l’agente mentre chiede droga, dicendo: «Poi la vengo a prendere». La vicenda si concentra sui comportamenti dell’agente e sui fatti accertati.

Sarebbero circa una decina i casi su cui sta lavorando la Procura di Milano che riguardano l’agente Carmelo Cinturrino. Sono sempre più pesanti i sospetti sul passato e la condotta in servizio dell’assistente capo della polizia, in carcere per l’omicidio di Abderrahim Mansouri avvenuto il 26 gennaio a Rogoredo. Su Cinturrino gli inquirenti ipotizzano presunti pestaggi, richieste di denaro e di stupefacenti, emersi dalle testimonianze raccolte in questi giorni da pusher, tossicodipendenti e altri testimoni. Gli inquirenti, attraverso la Squadra mobile, dovranno ora verificare se dietro quei racconti messi a verbale esistano elementi probatori concreti. 🔗 Leggi su Open.online

