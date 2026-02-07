Il Festival del Cinema di Spello torna dal 6 al 15 marzo con la sua XV edizione. Quest’anno, la manifestazione si presenta più ricca che mai, con ospiti come Veronica Pivetti, la Banda Caligari e Daniele Silvestri. La città si riempirà di proiezioni, incontri e musica, attirando appassionati e addetti ai lavori da tutta Italia. La kermesse si conferma come un appuntamento importante nel panorama cinematografico umbro.

IL FESTIVAL DEL CINEMA DI SPELLO SI PRESENTA: TRA GLI OSPITI VERONICA PIVETTI, LA BANDA CALIGARI E DANIELE SILVESTRI Tutti i dettagli della XV edizione che si terrà a Spello dal 6 al 15 marzo prossimi. In programma proiezioni di film, corti e documentari ma anche incontri con registi e attori Il “Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema” si prepara ad una nuova imperdibile edizione, la numero quindici, che si terrà a Spello dal 6 al 15 marzo prossimi. Ad ospitare la presentazione del programma che scandirà i dieci giorni del Festival, la sede dell’Anica a Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - “Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema” dal 6 al 15 marzo

Approfondimenti su Festival del Cinema Spello

Questa mattina a Spello si apre il Festival del Cinema al Teatro Subasio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Festival del Cinema Spello

Argomenti discussi: POP CORN FESTIVAL DEL CORTO 9 - Aperto il bando; A Spello Veronica Pivetti, l’omaggio a Caligari e Daniele Silvestri; Il festival del Cinema di Spello si presenta; Rotterdam 55, dove il cinema si fa espanso ed esposto.

Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema dal 6 al 15 marzoIL FESTIVAL DEL CINEMA DI SPELLO SI PRESENTA: TRA GLI OSPITI VERONICA PIVETTI, LA BANDA CALIGARI E DANIELE SILVESTRI Tutti i dettagli della XV edizione ... romadailynews.it

Festival del cinema di Spello 2026: il programma della quindicesima edizione, con Daniele Silvestri e Veronica Pivetti ospitiIl Festival del Cinema di Spello 2026 si svolgerà dal 6 al 15 marzo e avrà come ospiti d'onore Daniele Silvestri, Veronica Pivetti e la banda Caligari. Ecco il programma della quindicesima edizione, c ... msn.com

AL CINEMA DON BOSCO #Chioggia! • Ellie e la Città di Smeraldo • Domenica 15/02 e Weekend 21-22/02 ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO (online o alle casse) Genere: Avventura, Fantasy, Family Durata: 120 minuti #cinemadonbosco #film #cinema facebook