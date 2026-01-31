Febbraio c' è subito la Luna piena della neve | le date degli eventi astronomici

Questo febbraio si preannuncia ricco di spettacoli nel cielo. La prima novità è la Luna della Neve, che si potrà vedere subito all’inizio del mese. Oltre alla luna, ci saranno più comete visibili ad occhio nudo e un allineamento di sei pianeti, che attireranno gli occhi di appassionati e curiosi.

Un mese ricco di eventi astronomici. In questo febbraio splenderà la Luna della Neve, saranno visibili più comete e ci sarà anche un allineamento di ben sei pianeti. Ci sono quindi molte occasioni per gli astrofili. Qui trovate le date da segnare sul vostro calendario.Febbraio 2026: le date degli.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Approfondimenti su Febbraio Luna Piena Febbraio, la Luna della Neve e le comete tra gli imperdibili eventi astronomici: quando vederli Questo febbraio si preannuncia come un mese speciale per gli appassionati di astronomia. Osservazione della Luna Piena di febbraio 2026: date e momenti migliori per lo spettacolo celeste La Luna della Neve del 1 febbraio 2026 si prepara ad offrire uno spettacolo incredibile.

