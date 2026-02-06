La ciclovia Adriatica potrà continuare a correre lungo la costa anche nel tratto di Cupra Marittima, attraversando la zona dei campeggi. L’accordo firmato permette di proseguire i lavori senza ostacoli e di collegare meglio le varie parti della pista ciclabile. La notizia arriva dopo settimane di trattative e mette fine a un periodo di incertezza per gli appassionati di bici e per chi frequenta quella zona. Ora, gli operatori sperano che il percorso venga completato in tempi rapidi e che possa essere sfruttato al massimo durante la bella stagione.

Con un accordo che si può definire storico, la ciclovia Adriatica potrà proseguire lungo la riva del mare anche nel tratto in cui attraversa la zona dei campeggi di Cupra Marittima. I tre privati (i titolari del camping Led Zeppelin srl; della ditta Ricci Quirino & Quinto srl ed Acciarri ed altri), e l’amministrazione comunale hanno trovato la quadra per consentire il passaggio della pista ciclo pedonale. Una trattativa che, con l’approvazione della realizzazione del ponte sul Menocchia, consentirà di completare l’intero tratto della regione Marche. "Un accordo storico che ci consente di guardare al futuro sviluppo del paese, poiché con l’infrastruttura che si andrà a realizzare anche la parte nord del nostro lungomare sarà più facilmente accessibile – ha commentato il sindaco Alessio Piersimoni – Uno sviluppo importante per i cittadini e a livello turistico perché ci collega anche con il nord, verso il fermano ed oltre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ciclovia Adriatica correrà anche nel tratto dei campeggi

Approfondimenti su Ciclovia Adriatica

La giunta ha dato il via libera a sei nuovi chilometri di pista ciclabile lungo l’Adriatica, tra viale Adriatico e Ponte Sasso.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ciclovia Adriatica

Argomenti discussi: La ciclovia Adriatica correrà anche nel tratto dei campeggi.

La ciclovia Adriatica correrà anche nel tratto dei campeggiCon un accordo che si può definire storico, la ciclovia Adriatica potrà proseguire lungo la riva del mare anche nel tratto in cui attraversa la zona dei campeggi di Cupra Marittima. I tre privati (i t ... ilrestodelcarlino.it

Primo lotto Ciclovia Adriatica: approvato atto per la localizzazione dell’intervento in variante agli strumenti urbanisticiNella seduta di martedì 20 gennaio, il Consiglio comunale ha approvato la delibera Pronuncia preventiva, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, della legge regionale 24/2017, in merito all’approvazione ... ravennawebtv.it

Ciclovia Adriatica, pronto il progetto da 5 milioni per Fano. Il sindaco: «Non è pensato solamente per i turisti» facebook

Ciclovia Adriatica, posati i primi conci del ponte sul Chienti x.com