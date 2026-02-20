Meteo il maltempo verso la fine | torna l’alta pressione e il sole nel weekend

Il maltempo ha causato disagi nelle ultime settimane, ma presto arriverà il sole. Le perturbazioni si allontanano e l’alta pressione torna a dominare il clima. Per il fine settimana, le previsioni indicano tempo stabile e temperature in aumento. Le nuvole si diradano e le giornate si fanno più lunghe, regalando condizioni ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Le previsioni meteo confermano che il maltempo sta per finire, lasciando spazio a giornate più serene e soleggiate.

Cambio di scenario dopo settimane di pioggia. Il maltempo ha ormai le ore contate. Secondo gli esperti, l'ultima perturbazione è in fase di esaurimento e sta per lasciare spazio a una rimonta dell'alta pressione, destinata a riportare stabilità su gran parte del Paese. Le previsioni di oggi, venerdì 20 febbraio, segnano dunque un deciso cambio di rotta, che si consoliderà nel corso del fine settimana. L'esperto: "Svolta già da questo weekend". Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it, conferma che dopo quasi un mese ininterrotto di piogge e vento, la situazione è pronta a cambiare. Questa pausa meteorologica rappresenta un vero e proprio sospiro di sollievo per le terre martoriate dalle recenti e incessanti ondate di maltempo. Regioni come la Sicilia, la Calabria e la Sardegna, ... Meteo: ritorna il MALTEMPO sull'Italia tra Giovedì 26 e Sabato 28. Finalmente una pausa di stabilità. Tra il 21 e il 26 di febbraio, infatti, ci aspettiamo condizioni meteo dal sapore primaverile, grazie all'espansione dell'alta pressione sul ...