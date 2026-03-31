Un ciclone mediterraneo si sta formando nel Sud Italia, causando forti perturbazioni che dureranno tre giorni prima di Pasqua. Le previsioni indicano forti piogge e venti intensi nella regione interessata. Le autorità hanno emesso allerte meteo e invitano alla prudenza. Non sono ancora state segnalate vittime o danni significativi.

Un nuovo ciclone mediterraneo sta prendendo forma con epicentro nel Sud Italia, portando tre giorni di condizioni avverse prima delle festività. Le precipitazioni abbondanti e i venti forti accompagneranno il maltempo fino a giovedì. La situazione meteorologica si presenta critica deve muoversi in questi giorni. L’esperto Edoardo Ferrara conferma l’imminenza di piogge intense e temporali frequenti nelle prossime ore. Le raffiche di vento potrebbero superare i 70-80 kmh, rendendo i mari molto agitati. È necessario prestare massima attenzione alla sicurezza durante questo periodo di instabilità atmosferica. Il fronte delle tempeste e la minaccia dei venti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclone al Sud: 3 giorni di tempeste prima di Pasqua

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