Ciclone Oriana sull' Italia pioggia e grandine insieme a raffiche di vento e neve | ancora maltempo al Sud

Il ciclone Oriana ha portato pioggia, grandine e vento forte nel Sud Italia, causando disagi e allagamenti. Le raffiche di vento hanno abbattuto alberi e creato blackout, mentre le temperature si sono abbassate bruscamente, portando anche la neve in alcune zone. La situazione resta critica in molte città, dove le autorità invitano a prestare attenzione alle allerte meteo.

Dopo giorni già segnati dagli effetti del ciclone Oriana, che ha lasciato dietro di sé allagamenti, frane e numerosi disagi soprattutto al Sud e sulle isole maggiori, ecco che la settimana di Carnevale si apre con una nuova fase di maltempo. Un impulso nord-atlantico scivolerà rapidamente sull'Italia a inizio settimana, alimentando un vortice di bassa pressione. Il passaggio perturbato sarà accompagnato da rovesci e temporali, localmente anche intensi e con grandine, in particolare sull'Adriatico centro-settentrionale e sul basso Tirreno. Il ciclone Oriana Il ciclone Oriana si sposta a passo lento verso i Balcani.