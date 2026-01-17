A Gaza una neonata di 27 giorni è morta di freddo | Tempeste due volte alla settimana il vento strappa le tende

A Khan Younes, nella Striscia di Gaza, le condizioni di vita sono estremamente difficili. La piccola Aisha Ayesh al-Agha, di appena 27 giorni, è deceduta a causa del freddo e delle intemperie. Le frequenti tempeste e i venti violenti rendono difficile trovare riparo adeguato, aggravando la situazione dei civili sfollati in questa regione.

A Khan Younes, nella Striscia di Gaza, non c'è riparo dalla pioggia e dal gelo. La piccola Aisha Ayesh al-Agha, di soli 27 giorni, è morta di freddo nella tenda in cui era sfollata. La testimonianza a Fanpage.it dal campo: "L'assistenza medica è rara, la situazione sanitaria continua a peggiorare".

