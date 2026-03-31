Il 31 marzo 2026 si è disputata la 64^ edizione della Coppa Fiera di Mercatale Valdarno, gara di ciclismo riservata alle categorie élite e under 23. Il vincitore si è imposto con un notevole distacco sugli altri concorrenti, confermando la propria superiorità nel percorso. La corsa si è svolta nel territorio di Mercatale Valdarno, attirando numerosi appassionati e partecipanti da diverse regioni.

Mercatale Valdarno, 31 marzo 2026 - La 64^ Coppa Fiera di Mercatale Valdarno per élite e under 23, una delle corse regionali dal passato più prestigioso, su di un percorso inedito per ragioni di viabilità, è stata firmata quest’anno dal grossetano Tommaso Bambagioni della Technipes InEmiliaRomagna autore di una finale splendido. Reduce dalla Settimana Internazionale Coppi e Bartali (ottenne l’ottavo posto nella prima tappa conclusasi a Barolo) Bambagioni con una progressione fantastica ha lasciato tutti presentandosi da solo sul traguardo in salita di Mercatale Valdarno. Per Bambagioni, classe 2005, si è trattato della sua prima vittoria tra gli under 23, mentre sono diversi i piazzamenti che Tommaso ha conquistato in carriera con diverse esperienze anche nelle gare dei professionisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclismo: successo per distacco di Bambagioni a Mercatale Valdarno

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