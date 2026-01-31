Federica Brignone ha rischiato di cadere durante il superG a Crans Montana. L’atleta italiana ha fatto il suo ritorno alle gare di velocità, quasi dieci mesi dopo l’infortunio ai Campionati Italiani. Durante la discesa, ha avuto un momento pericoloso, ma è riuscita a mantenere il controllo e a completare la prova.

Federica Brignone ha fatto il proprio grande ritorno in velocità a distanza di quasi dieci mesi dal terribile infortunio patito a inizio aprile ai Campionati Italiani. La sua ultima apparizione in superG risaliva allo scorso 25 marzo, quando fu terza a Sun Valley. Oggi, dopo la cancellazione della discesa libera di ieri, la fuoriclasse valdostana si è cimentata nella superG di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena nella località svizzera. La detentrice della Sfera di Cristallo generale è partita in maniera brillante e nel primo settore aveva cinque centesimi di vantaggio nei confronti di Roberta Melesi, ma nel secondo settore non è risultata impeccabile e ha lasciato per strada mezzo secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone ha rischiato di cadere in superG a Crans Montana: cosa è successo e distacco

Questa mattina a Crans Montana si corre il SuperG di sci alpino.

Giovanni Franzoni ha rischiato di cadere in prova a Crans Montana.

Federica Brignone è tornata sugli sci 237 giorni dopo l'infortunio!

