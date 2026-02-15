Ciclismo straordinaria l' olandese Kingma al Mugello Vince per distacco

Yvette Maya Kingma ha dominato la gara al Mugello, vincendo con un largo vantaggio. La causa di questa vittoria è stata una fuga solitaria durata tutto il percorso, che le ha permesso di accumulare un distacco considerevole sulle avversarie. La corsa si è svolta tra le curve del circuito toscano, dove l’atleta olandese ha mostrato una notevole capacità di resistere alla fatica e mantenere il ritmo.

Scarperia, 15 febbraio 2026 – Splendida prestazione e vittoria per distacco della trentenne olandese Yvette Maya Kingma nel Trofeo Arti e Mestieri Della Tradizione Mugellana, gara femminile di apertura della stagione in Toscana per le donne élite. La forte atleta del Team Aromitalia 3T Vaiano, già triatleta in passato con due Olimpiadi disputate (a Parigi nel 2024 si inserì nella Top ten) ha sbaragliato il campo e sotto la pioggia battente nel finale ha dato spettacolo con un ritmo sempre possente ed un vantaggio che è rimasto inalterato nonostante sulla testa del gruppo inseguitore ci sia stato il robusto lavoro effettuato dalle atlete della Top Girls Fassa Bortolo.