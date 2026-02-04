Questa mattina si sono svolti i primi eventi ai Campionati Europei di ciclismo su pista del 2026. Miriam Vece ha conquistato un posto sul podio nel chilometro da fermo, portando a casa una medaglia importante per l’Italia. La gara si è conclusa con la francese Mathilde Gros che ha fatto il suo ingresso tra le ultime, mentre la russa Iana Burlakova ha perso terreno e ha chiuso in 1:04. La giornata è partita con intensità e suspense, e i risultati continuano a tenere alta l’attenzione degli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:20 L’ultima a partire è la francese Mathilde Gros. 17:19 La russa Iana Burlakova perde terreno e chiude in 1:04.171. Miriam Vece è seconda!!! 17:17 Miriam Vece sul podio. Vedremo di quale colore sarà la sua medaglia. 17:17 La britannica Sophie Capewell chiude seconda in 1:04.806 ed è seconda. 17:13 Miriam Vece migliora il tempo dell’olandese e passa in testa con 1:04.106. 17:11 La russa Ekaterina Evlanova perde terreno in progressione ed è seconda con 1:05.149. 17:08 L’olandese Steffie van der Peet taglia il traguardo in 1:04.925 e passa al comando. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Miriam Vece sul podio nel chilometro da fermo

Approfondimenti su Europei Ciclismo

Questa mattina si accendono i Campionati Europei di ciclismo su pista 2026, con le donne protagoniste nel chilometro.

Questa mattina ai Campionati Europei di ciclismo su pista, la competizione si anima con alcuni colpi di scena.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Europei ciclismo su strada-Cronometro a squadre-Drome Ardeche 2025

Ultime notizie su Europei Ciclismo

Argomenti discussi: LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Renato Favero è bronzo nell’inseguimento! Balsamo quarta nell’Omnium; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: quartetto donne azzurro di bronzo! Paternoster e Bianchi ai piedi del podio; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: bronzo storico per l’Italia nella team sprint maschile! Quinti Baima e Boscaro; Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari lunedì 2 febbraio, tv, streaming, italiani in gara.

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: la finale della velocità maschile sarà Lavreysen-RichardsonCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:05 La ceca Veronika Jabornikova chiude in 1:05.281. 17:04 L'olandese Hetty van de Wouw è stata squalificata e ... oasport.it

Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 4 febbraio, streaming, italiani in garaSiamo arrivati al penultimo giorno di competizioni in quel di Konya, città della Turchia che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2026 di ... oasport.it

Europei Pista Konya 2026, 7° posto per Juan David Sierra nella Corsa a punti – Miriam Vece eliminata ai quarti della Velocità, la Danimarca domina l’Inseguimento a squadre maschile x.com

Europei di ciclismo su pista - Il programma di oggi con gli azzurri, diretta su Eurosport e Rai Sport. Si sta per cominciare!!! #eurotrack26 16.30 - Quarti di finale velocità donne (Miriam Vece) 16.43 - Corsa a punti uomini (Juan David Sierra) 17.35 - Quarti di final - facebook.com facebook