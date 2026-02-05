Ciclismo su Pista l’Italia sul podio agli Europei | Vece e Venturelli conquistano l’argento a Konya

L’Italia torna a salire sul podio agli Europei di Konya. Miriam Vece e Federica Venturelli portano a casa due medaglie d’argento. Vece si ferma nel km, mentre Venturelli conquista l’inseguimento. La gara si è conclusa con le due atlete italiane che hanno dimostrato di essere tra le migliori in Europa.

Konya – L’Italia festeggia le medaglie vinte dalle azzurre Miriam Vece e Federica Venturelli (la prima nel km e l’altra nell’inseguimento). Entrambe sono salite sul secondo gradino del podio degli Europei di Ciclismo su Pista, regalando alla Nazionale Tricolore altri due preziosi allori. Il bottino è di cinque medaglie azzurre, complessive. Le dichiarazioni – Fonte Federciclismofederciclismo.it. Vece: “Sapevo di stare bene. Ho corso con serenità, cercando di confermare la posizione delle qualifiche, senza commettere errori. Sono veramente felice, perché mi mancava un risultato dagli Europei del 2022.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Ciclismo su Pista

Miriam Vece e Federica Venturelli portano a casa due medaglie d’argento ai Campionati Europei di ciclismo su pista a Konya, in Turchia.

Due medaglie d’argento per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista a Konya.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ciclismo su Pista

Argomenti discussi: Europei pista, Italia 3^ nella velocità a squadre; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Renato Favero è bronzo nell’inseguimento! Balsamo quarta nell’Omnium; Europei di ciclismo su pista 2026, l’anteprima; Europei di Ciclismo su pista, Vece e Venturelli stelle d'argento a Konya.

Ciclismo su pista: gli Europei di Konya si chiudono con il podio nella madison per l’ItaliaSi chiudono con una medaglia gli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya per l'Italia. Nel velodromo turco arriva un bronzo ad arricchire il ... oasport.it

Ciclismo su pista: l'Italia chiude gli Europei con il bronzo di Balsamo e Venturelli nella madison femminileLa Nazionale di ciclismo su pista si congeda con il bottino di sei medaglie (quattro bronzi e due argenti) dall’edizione 2026 dei Campionati Europei di Konya. Dopo i terzi firmati nella team sprint ma ... napolimagazine.com

CHE SQUADRAAAA L’ #ItaliaTeam di ciclismo su pista non si ferma più agli Europei di Konya! Dopo i due argenti di ieri, oggi arriva un bronzooooo! Lo firmano Federica Venturelli ed Elisa Balsamo nella madison femminile! Gli azzurri chiudono la ra x.com

CHE SQUADRAAAA L’#ItaliaTeam di ciclismo su pista non si ferma più agli Europei di Konya! Dopo i due argenti di ieri, oggi arriva un bronzooooo! Lo firmano Federica Venturelli ed Elisa Balsamo nella madison femminile! Gli azzurri chiudono la ra facebook