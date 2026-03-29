ciclismo al lombardo barbuto la coppa martiri di montemaggio

Il 29 marzo 2026 si è corsa la Coppa Martiri di Montemaggio, una competizione di ciclismo riservata alle categorie élite e under 23. La gara si svolge a San Gimignano e ricorda l’eccidio di 19 partigiani avvenuto sul Monte nel 1944. La corsa attraversa i paesaggi della zona, coinvolgendo ciclisti provenienti da diverse regioni.

San Gimignano, 29 marzo 2026 – La Coppa Martiri Montemaggio per élite e under 23, è una gara che unisce passione, sport e memoria storica, nel ricordo dell’eccidio dei 19 partigiani caduti sul Montemaggio il 28 marzo 1944. Sul traguardo di via dei Fossi a San Gimignano, dove di recente si concluse anche la tappa della Tirreno-Adriatico, successo del ventunenne lombardo Riccardo Barbuto della Equipe Corbettese che al termine di un finale di corsa combattuto ha anticipato il siciliano Alfio Andrea Bruno a caccia del bis avendo vinto la gara nel 2025 e il suo compagno di squadra, il valdarnese Del Cucina. Al via 112 corridori con i primi 40 Km a gruppo compatto, poi una fuga di 12 corridori esauritasi al chilometro 84. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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