Ore di apprensione nel Foggiano | 21enne scomparsa da oltre 48 ore

Nel Foggiano, una giovane donna di 21 anni è scomparsa lunedì mattina e da più di 48 ore non ci sono aggiornamenti sulla sua posizione. La scomparsa è stata segnalata alle autorità che stanno conducendo le ricerche nella zona delle campagne. Nessuna indicazione è stata resa nota riguardo alle circostanze della sua assenza. La famiglia attende notizie da parte delle forze dell'ordine.

Si tratta di una 21enne di origine romena, bracciante agricola che nelle ultime settimane – per far fronte a difficoltà economiche – avrebbe iniziato a prostituirsi insieme ad una connazionale Da oltre 48 ore non si hanno notizie di una giovane donna scomparsa nelle campagne del Foggiano nella mattinata di lunedì, 2 marzo. Si tratta di una 21enne di origine romena, bracciante agricola che nelle ultime settimane – per far fronte a difficoltà economiche – avrebbe iniziato a prostituirsi insieme ad una connazionale nei pressi di un ponte vicino allo svincolo per Manfredonia. A denunciarne la scomparsa è stata l’amica, che si è recata in questura fornendo un identikit della 21enne e ripercorrendo con gli agenti gli ultimi movimenti della donna. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Scomparsa a Modena: ore di apprensione per la 14enne Agnes Cristina Piliego, ‘Cercava i rapper preferiti’Ore di preoccupazione a Modena per Agnes Cristina Piliego, 14enne sparita nella notte tra sabato e domenica.

Gabriele è scomparso da oltre 48 ore, angoscia in paese: l'appello per ritrovarloSono ore di forte apprensione a Malegno per la scomparsa di Gabriele Pezzoni, 54 anni, di cui non si hanno più notizie da oltre due giorni.

