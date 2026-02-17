Si allontana da casa in pigiama le ricerche vanno avanti da 48 ore
Massimiliano Ferraiuolo, un uomo di 54 anni di Gioia Sannitica, si è allontanato da casa in pigiama e da due giorni le forze dell’ordine cercano di trovarlo. La scomparsa è avvenuta domenica 15 febbraio, e ancora non ci sono tracce di lui. Sono impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco e i volontari, che perlustrano le zone circostanti nel tentativo di rintracciarlo.
Proseguono le ricerche di Massimiliano Ferraiuolo, il 54enne di Gioia Sannitica di cui si sono perse le tracce da domenica 15 febbraio. Le ricerche vanno avanti da domenica pomeriggio. Da quanto si apprende Massimiliano si è allontanato a piedi dalla propria abitazione, nella frazione Calvisi, intorno alle 9 del mattino, indossando ancora il pigiama. Non ha documenti né telefono. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania stanno concentrando le attività di ricerca nelle aree impervie del territorio, perlustrando vaste zone boschive e valloni con droni e con le unità cinofile molecolari.🔗 Leggi su Casertanews.it
