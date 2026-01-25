Anche il Sap interviene sulla carenza degli organici delle forze dell' ordine

Il Sap (Sindacato autonomo di polizia) ha diffuso una lettera aperta evidenziando le criticità legate alla carenza di organici nelle forze dell’ordine nel territorio salentino. La richiesta di un incontro urgente mira a discutere le problematiche emergenti, tra cui l’insufficienza di personale e le nuove assegnazioni. La questione richiede attenzione e confronto per garantire un’efficace risposta alle esigenze di sicurezza locale.

Riceviamo e pubblichiamo dal Sap (Sindacato autonomo di polizia) una lettera aperta con relativa richiesta di incontro urgente sulle criticità del comparto sicurezza nel territorio salentino, “emergenza organici e nuove assegnazioni”. È indirizzata a Marcello Gemmato (sottosegretario di Stato e.🔗 Leggi su Brindisireport.it

"A Perugia grave carenza di personale nelle forze dell'ordine": il sindacato Siulp lancia l'allarmeLa provincia di Perugia sta affrontando una significativa carenza di personale nelle forze dell’ordine, come segnalato dal sindacato Siulp.

Leggi anche: Le accuse delle mamme: “Alcol anche ai minori in alcuni locali”. Controlli delle forze dell’ordine

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Agenti di polizia, il Sap: Rimini perde personale, in 14 aggregati per le Olimpiadi e in un centro di rimpatrio; NUOVE ASSEGNAZIONI ALLA POLIZIA DI STATO, BARTOCCINI (SAP FIRENZE): I DATI CONFERMANO UN SALDO POSITIVO - Sap Sindacato Autonomo Polizia; Violenza in riviera, il sindacato Sap: Rafforzare organici e mezzi di polizia, non militarizzare le strade; SAP Rimini: La sottrazione di 14 unit significano meno pattuglie sul territorio e uffici sotto pressione.

Anche il Sap interviene sulla carenza degli organici delle forze dell'ordineIl sindacato: Situazione ormai critica in Salento, specialmente a fronte dell'imminente collocamento in quiescenza di circa 40.000 unità entro il 2030. Serve un incremento, anche parziale, del person ... brindisireport.it

Organici della Polizia, il SAP: Criticità evidenti, ma dal Viminale finalmente c’è attenzioneA intervenire è il segretario provinciale Massimiliano d’Eramo di Fulvia De Santis La carenza di organico nella Polizia di Stato continua a pesare sulla sicurezza del territorio ascolano e sambenedett ... youtvrs.it

Paralizzata dal '99 per un incidente d'auto il servizio le è stato tagliato di due terzi per carenza di personale. Il neopresidente interviene di persona, garantendo il mantenimento delle ore e promettendo attenzione concreta ai più fragili - facebook.com facebook