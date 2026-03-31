Ci sono gli audio Omicidio Pierina Paganelli nuova testimone dai magistrati

Una nuova testimone ha fornito elementi ai magistrati nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Pierina Paganelli. La presenza di registrazioni audio è stata confermata come parte delle prove raccolte. Il procedimento giudiziario prosegue con l’obiettivo di chiarire le circostanze del delitto, che risale a diversi anni fa. La vicenda continua a suscitare interesse pubblico e attenzione mediatica.

Il caso dell’ omicidio Pierina Paganelli torna al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria, con nuovi sviluppi che riaccendono interrogativi e tensioni. Durante la puntata del 31 marzo 2026 di Mattino 5, il tema è stato affrontato in modo approfondito, portando alla luce elementi che potrebbero cambiare il corso delle indagini. In studio si è discusso soprattutto di nuovi audio e di una testimonianza emersa nelle ultime ore. >> Panico a bordo del volo, il pilota senza altra scelta: “Manovra d’emergenza” Nel corso della trasmissione, i conduttori e gli ospiti hanno ripercorso i passaggi chiave del caso, soffermandosi su una novità che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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