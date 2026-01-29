Questa mattina Manuela Bianchi si è presentata in procura a Rimini per essere ascoltata dagli inquirenti. La donna, nuora di Pierina Paganelli, potrebbe vedere aggravarsi la sua posizione nel caso dell’omicidio della pensionata, avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 ottobre nel garage di via del Ciclamino. Gli investigatori continuano a lavorare per chiarire i dettagli di questa vicenda ancora tutta da definire.

La posizione di Manuela Bianchi potrebbe aggravarsi. E’ questo l’aspetto su cui si concentra oggi l’attenzione degli inquirenti di Rimini, dopo la convocazione in Procura della nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. L’interrogatorio, alla presenza della sua legale, l’avvocata Nunzia Barzan, arriva in una fase particolare dell’inchiesta e potrebbe segnare un punto di svolta nel procedimento per favoreggiamento personale che vede Bianchi indagata dal 4 marzo 2025. La donna è accusata di aver aiutato Louis Dassilva, attualmente detenuto e imputato per l’omicidio della suocera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Pierina Paganelli, Manuela Bianchi interrogata in procura a Rimini

