Chiusa temporaneamente al traffico per troppa neve la statale 487 di Caramanico Terme

Un tratto della statale 487 “di Caramanico Terme” è stato chiuso temporaneamente al traffico sabato 28 marzo a causa delle nevicate che interessano l’area all’altezza del comune di Sant’Eufemia a Maiella, in provincia di Pescara. La chiusura è stata decisa fino all’ora di pranzo per motivi di sicurezza. La strada rimane aperta in altre sezioni e si attendono aggiornamenti sulle condizioni.

Un tratto della strada statale 487 “di Caramanico Terme” è temporaneamente chiuso al traffico verso ora di pranzo di sabato 28 marzo a causa delle precipitazioni nevose che stanno interessando la zona all’altezza del comune di Sant'Eufemia a Maiella, in provincia di Pescara. Sul posto è presente il personale Anas per la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Chiusa temporaneamente al traffico per troppa neve la statale 487 “di Caramanico Terme” Articoli correlati Incidente mortale ad Eboli, chiusa temporaneamente la Statale 18Un incidente mortale si è verificato lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” nel territorio di Eboli. Lazio: Anas, per incidente chiusa temporaneamente al traffico Ss 1Bis “Via Aurelia” a TarquiniaIn seguito a un incidente stradale verificatosi al chilometro 4,500 nei pressi di Tarquinia, in provincia di Viterbo, la strada statale 1 Bis “Via...