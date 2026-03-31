Durante controlli straordinari condotti in tutta Italia, i carabinieri del Nas hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie nella mensa di un ospedale di Iseo, tra cui la presenza di insetti. La struttura è stata immediatamente chiusa, in seguito alle verifiche che hanno evidenziato problematiche legate alla sicurezza alimentare e alle condizioni igieniche.

La mensa dell’ospedale di Iseo è tra le strutture finite nel mirino dei carabinieri del Nas durante i controlli straordinari sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria condotti in tutta Italia, i cui risultati sono stati diffusi nelle ultime ore. Secondo gli accertamenti, irregolarità sono emerse in quattro strutture su dieci ispezionate. Tra gli interventi più significativi, oltre a quelli a Napoli, vi è la sospensione dell’attività della mensa iseana dove sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e casi di infestazione da insetti. "Colpa di un tubo rotto”. Nel caso dell’ospedale di Iseo, la mensa, gestita da una società romana multata per diverse migliaia di euro, è stata chiusa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiusa la mensa dell’ospedale di Iseo: presenza di insetti e gravi carenze igienico-sanitarie

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