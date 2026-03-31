Chiostro Spring Art | la natura sboccia a Roma

A Roma si svolge Chiostro Spring Art, un ciclo di workshop dedicati ai bambini e ispirati alla mostra Flowers. Meravigliosa Natura, che mette al centro l’osservazione e la creatività legate alla natura. Le attività si tengono all’interno di un chiostro e sono rivolte ai più giovani, offrendo momenti di approccio artistico e di scoperta del mondo floreale.

Cosa: Chiostro Spring Art, un ciclo di workshop creativi per bambini ispirati alla mostra Flowers. Meravigliosa Natura. Dove e Quando: Chiostro del Bramante, Roma; 2, 3 e 7 aprile 2026. Perché: Un’esperienza educativa bilingue che unisce arte, botanica e nuove tecnologie per trasformare i più piccoli in moderni esploratori. Il Chiostro del Bramante si conferma ancora una volta come uno dei poli culturali più dinamici della Capitale, capace di far dialogare l’architettura rinascimentale con le istanze della contemporaneità. In occasione delle vacanze pasquali, l’istituzione rinnova il suo impegno verso le nuove generazioni con il ritorno del Chiostro Spring Art. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Chiostro Spring Art: la natura sboccia a Roma Articoli correlati Leggi anche: Roma, al Chiostro del Bramante arriva “Flowers. Meravigliosa Natura” Via gli smartphone per qualche ora, a Cesenatico sboccia la festa dei bambini: arriva 'Spring Wonderland'Una domenica da vivere insieme, tra colori, musica e voglia di stare davvero in compagnia.