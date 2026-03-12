Via gli smartphone per qualche ora a Cesenatico sboccia la festa dei bambini | arriva ' Spring Wonderland'

Una domenica da vivere insieme, tra colori, musica e voglia di stare davvero in compagnia. A Cesenatico la primavera si annuncia con un appuntamento pensato per i più piccoli e per le loro famiglie: si chiama Spring Wonderland e andrà in scena domenica dalle 14 all’Atlantica Family Restaurant, in via Magellano, all’interno del parco acquatico.L’iniziativa nasce con l’idea di trasformare un pomeriggio qualunque in un momento speciale, dove i bambini possano divertirsi in un ambiente accogliente, ricco di stimoli e capace di farli tornare protagonisti del gioco vero. Il programma prevede infatti gonfiabili, laboratori creativi, mini dance, attività dinamiche e giochi di gruppo, in un contesto scenografico studiato per sorprendere e coinvolgere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

