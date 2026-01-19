Automotive avviato l' iter per ottenere il Piano di riconversione e riqualificazione industriale

La Regione Abruzzo ha avviato l’iter per il Piano di riconversione e riqualificazione industriale (Prri) nel settore automotive. Questa iniziativa mira a favorire la trasformazione e l’innovazione delle aziende locali, promuovendo uno sviluppo sostenibile e competitivo nel settore. Il percorso si inserisce nelle strategie regionali di consolidamento industriale e di risposta alle sfide economiche e ambientali del settore automotive.

AUTO ELETTRICHE: DONGFENG AVVIA I TEST SULLE BATTERIE ALLO STATO SOLIDO DA OLTRE 1.000 KM La Cina accelera sull’innovazione e punta dritto al futuro della mobilità elettrica. Dongfeng ha avviato i collaudi delle batterie allo stato - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.