Automotive avviato l' iter per ottenere il Piano di riconversione e riqualificazione industriale
La Regione Abruzzo ha avviato l’iter per il Piano di riconversione e riqualificazione industriale (Prri) nel settore automotive. Questa iniziativa mira a favorire la trasformazione e l’innovazione delle aziende locali, promuovendo uno sviluppo sostenibile e competitivo nel settore. Il percorso si inserisce nelle strategie regionali di consolidamento industriale e di risposta alle sfide economiche e ambientali del settore automotive.
Parte il percorso della Regione Abruzzo per il Piano di riconversione e riqualificazione industriale (Prri) nel settore dell’automotive regionale. Nel pomeriggio di lunedì 19 gennaio, l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, ha incontrato i tecnici dell’Anfia, la società incaricata.🔗 Leggi su Chietitoday.it
