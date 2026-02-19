Terre di Pisa sostenibile e accessibile | avviato il percorso verso la certificazione internazionale

Giovedì 19 febbraio, alla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, si è tenuto il convegno di lancio del progetto ‘Terre di Pisa sostenibile e accessibile’. L’evento ha segnato l’inizio ufficiale del percorso verso la certificazione internazionale, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e promuovere pratiche più ecologiche nella zona. Durante l’incontro, gli organizzatori hanno illustrato le prime azioni concrete previste e coinvolto operatori e amministratori locali. Ora si attende il primo step per ottenere la certificazione che farà riconoscere il territorio a livello globale.

Si è svolto nella mattina di giovedì 19 febbraio, presso l'Auditorium 'Rino Ricci' della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, il convegno di lancio del progetto 'Terre di Pisa sostenibile e accessibile', iniziativa che segna l'avvio ufficiale del percorso della destinazione verso gli standard internazionali di sostenibilità definiti dal Global Sustainable Tourism Council. Un passaggio strategico che posiziona il territorio tra le prime realtà in Italia, e tra le prime in Toscana, a intraprendere un processo strutturato di certificazione orientato alla qualificazione dell'offerta turistica e al rafforzamento della competitività delle imprese locali.