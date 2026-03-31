Chiello in tour passa per l' Estragon

Dal 16 aprile, l'artista Chiello sarà in tour nei principali locali italiani con il “Chiello Club Tour 2026”, che prevede sei concerti distribuiti nel paese. La tournée si svolgerà in varie città, offrendo agli spettatori un calendario di eventi dal ritmo intenso. L'artista ha annunciato le date attraverso i canali ufficiali, invitando il pubblico a partecipare agli appuntamenti dal vivo.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Dal 16 aprile Chiello sarà in tour nei principali club italiani con “Chiello Club Tour 2026”, sei date ad alta intensità. Il cantautore verrà accompagnato sul palco da Fausto Cigarini (basso, violino), Saverio Cigarini (piano, synth), Francesco Bellani (synth), Matteo Pigoni (chitarra), Valerio Visconti (chitarra) Pietro Vicentini (batteria). Il live di Bologna è fissato per il 22 aprile all'Estragon. Chiello, classe 1999, nasce a Venosa, una piccola località in provincia di Potenza (Basilicata). Grazie al talento e a un'attitudine unica, si afferma tra i protagonisti di spicco della scena trap insieme al collettivo FSK satellite, con cui raggiunge un importante numero di certificazioni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Chiello in tour passa per l'Estragon Articoli correlati Concerto di 1269 Skiantos (gratuito!) all'Estragon: omaggio a Freak Antoni e Dandy BestiaSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Il ritorno degli... Gallarate – Il tour per la legge sulla “Remigrazione” passa anche a GallarateGallarate si prepara a ospitare sabato 14 febbraio una tappa del tour nazionale di raccolta firme per la proposta di legge sulla “Remigrazione”,... chiello - Ti penso sempre (Testo/Lyrics) [Sanremo 2026] Altri aggiornamenti su Chiello in tour passa per l'Estragon Chiello torna sul palco, tour nei club nel 2026Chiello si conferma tra i nomi rivelazione del 2025. Dopo l'uscita del suo ultimo album Scarabocchi (Island Records/Universal Music Italia) e il successo del primo live show nei principali club ... ansa.it Chiello annuncia un tour nei club nel 2026, il ritorno sui palchi dopo una pausaChiello tornerà sul palco con un tour nei club previsto per il 2026. L’artista, emerso inizialmente nell’area trap e poi affermatosi come autore dall’impronta più melodica e introspettiva, sceglie ... it.blastingnews.com