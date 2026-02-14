Gallarate – Il tour per la legge sulla Remigrazione passa anche a Gallarate

Gallarate si prepara ad accogliere una tappa del tour nazionale sulla “Remigazione” dopo che l’Anpi ha criticato l’iniziativa. La città diventa così teatro di un confronto diretto tra sostenitori e oppositori della proposta di legge, che mira a regolamentare il ritorno dei migranti in Italia. Sabato 14 febbraio, le strade di Gallarate si riempiranno di volantini e manifesti, mentre i partecipanti si preparano a raccogliere firme per sostenere la proposta.

Gallarate al centro del dibattito sulla "Remigrazione": l'Anpi risponde al tour di raccolta firme. Gallarate si prepara a ospitare sabato 14 febbraio una tappa del tour nazionale di raccolta firme per la proposta di legge sulla "Remigrazione", promossa dal comitato "Remigrazione e Riconquista". L'iniziativa ha suscitato una pronta reazione da parte della sezione locale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Anpi), che ha espresso forti perplessità sull'idea stessa di "remigrazione" e sulle implicazioni che ne derivano. Il confronto in piazza Libertà si preannuncia acceso, in un contesto nazionale segnato da un acceso dibattito sull'immigrazione e sull'identità nazionale.