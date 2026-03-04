Napoli la Curva B alza la voce | iniziativa contro il Torino!

La Curva B del Napoli ha annunciato un'iniziativa di protesta contro il Torino, con l’obiettivo di esprimere il proprio malumore. Il tema dedicato a Maradona resta molto presente tra i tifosi, che spesso si sono lamentati del clima poco caldo negli stadi rispetto al passato. La protesta si inserisce in un momento di tensione tra i sostenitori e la squadra.

Il tema ‘Maradona’ è sempre presente in casa Napoli, specialmente in questa stagione. In molte occasioni ci si è lamentati di uno stadio spento, non più come un tempo o anche solo un anno fa. A prendere sulle spalle la situazione è la Curva B che, attraverso un messaggio, ha lanciato un’iniziativa in vista della sfida contro il Torino. Napoli-Torino, la Curva B chiede la spinta del pubblico: l’iniziativa. La Curva B, storica oramai del club azzurro, ha lanciato un appello per la partita di venerdì sera al ‘Maradona’. I tifosi ora sono chiamati a rispondere presente: “Dimostra sempre l’amore per i tuoi colori e l’amata maglia. Ad ogni partita al Maradona, quando inizia il nostro inno ‘Napoli è della gente’, innalza la sciarpa ed accompagniamo il Napoli alla vittoria! Vivi la Curva B. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

