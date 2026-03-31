Chiara Ferragni il nuovo orologio non è del suo brand | ecco quanto costa

Chiara Ferragni ha indossato un nuovo orologio che non appartiene al suo marchio personale. Il prezzo di questo orologio è stato reso noto e si aggira su cifre elevate. L'articolo di Novella 2000 fornisce dettagli sul costo e sull’aspetto del prodotto, senza specificare ulteriori informazioni sulla provenienza o sull’acquisto.

Quanto costa il nuovo orologio indossato da Chiara Ferragni? Il prezzo da capogiro Chiara Ferragni, dopo il divorzio da Fedez e lo scandalo dei pandori Balocco, sta lentamente riprendendo in mano la propria vita e ritrovando la serenità perduta. In occasione del compleanno della figlia Vittoria, l’imprenditrice digitale ha sfoggiato un nuovo orologio ma, quanto costa? Scopriamolo insieme. Nuova vita e nuova serenità per Chiara Ferragni, reduce da due anni complicati. Prima il divorzio da Fedez che, tra l’altro, secondo le ultime indiscrezioni diventerà presto papà per la terza volta, in quanto la nuova compagna, Giulia Honegger, sarebbe incinta. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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